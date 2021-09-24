İskele Trabzonspor’a, alt yapıdan katkı

BTM Birinci Lig kulüplerinden 1461 İskele Trabzonspor Kulübünün son yıllarda alt yapıyı yönelik verdiği önem, meyvelerini vermeye başladı.

1461 İskele Trabzonspor Kulübünde Zafer Kuş’un teknik adamlığındaalt yapıya verdiği önem sonrasında U17 Takımından 2 futbolcu A Takım kadrosuna alındı. 1461 İskele Trabzonspor KulübüU17 Takımı futbolcuları Bartu Güneş ve Mustafa Gün Zafer Kuş’un da onayı ile A Takım kadrosunda yeni sezona hazırlanacaklar.

