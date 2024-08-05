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İskele Trabzonspor U10 Takımı’na yan bakılmıyor

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İskele Trabzonspor U10 Takımı bu yıl katıldığı turnuvalarda üst üste 3. kez şampiyon oldu

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İskele Trabzonspor U10 Takımı’na yan bakılmıyor
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Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren şampiyon meleklerden biri olan Aras Aktuğralı anısına düzenlenen futbol turnuvası oynandı.
Mücadele gücü yüksek ve oldukça keyifli maçların oynandığı Aras Aktuğralı Anı Futbol Turnuvasına Cihangir, Baf Ülkü Yurdu, Perre Futbol Okulu, 1461 İskele Trabzonspor, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe takımları katıldı. 2014 doğumlular (U10) kategorisinde 1461 İskele Trabzonspor şampiyon oldu. 1461 İskele Trabzonspor U10 Takımı böylelikle katıldığı son 3 turnuvada üst üste 3.şampiyonluğunu aldı.
 
 
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