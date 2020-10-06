İskele Trabzonspor transferde durmuyor

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor yeni sezona iddialı girmek için ardı ardına transferler gerçekleştiriyor.
Yenişehir’den sol kanat oyuncusu Kubilay Önder ve Görneç’ten Ahmet Hayta, sonrasında Ferdi Çelik ile Erkal Ekşi, Boğaziçi’nden kaleci Murat Karipve deneyimli yıldız Mustafa Salman’ı, kadrosuna katan 1461 İskele Trabzonspor,Şahin Höner ile de anlaştı.
Tam bir görev adamı olan Şahin Höner, bordo mavili takımın zirve hedefine katkı koymaya çalışacak.
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