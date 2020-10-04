İskele Trabzonspor transfer taarruzunda

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor yeni sezona iddialı girmek için transferler gerçekleştiriyor.
Yenişehir’den sol kanat oyuncusu Kubilay Önder ve Görneç’tenAhmet Hayta, sonrasında Ferdi Çelik ile Erkal Ekşi’yi de kadrosuna katan 1461 İskele Trabzonspor kaleci transferi de gerçekleştirdi.1461 İskele Trabzonspor’un,Boğaziçi’nden kadrosuna kattığı kaleci Murat Garip bordo takımın zirve hedefine katkı koymaya çalışacak
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