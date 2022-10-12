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İskele Trabzonspor, Tanju Karakaş’a emanet

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İskele Trabzonspor, Tanju Karakaş’a emanet
İktisatbankBTM 1'de mücadele edecek doğu bölgesi takımlarından Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor takımıantrenörünü belirledi.
Tayfun Köksal başkanlığındaki Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor yönetimi geçtiğimiz günlerde antrenörTanju Karakaş ile yaptığı görüşme sonucunda anlaşma sağlayarak el sıkıştı.
Karakaş, anlaşma sonrasında takım ile antrenmanlara başladı.
 
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