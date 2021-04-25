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İskele Trabzonspor lokali yenileniyor

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İskele Trabzonspor lokali yenileniyor
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BTM Birinci Lig kulüplerinden İskele Trabzonspor’da Tayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu, futbolsuz dönemi aktif şekilde değerlendiriyor.
İskele Trabzonspor camiaya hizmeti geçen kişilere onore etme faaliyetlerinin yanı sıra kulüp lokalinin de tadilatını gerçekleştiriyor. İskele Trabzonspor kulüp lokalinin tadilatında son aşamaya gelen kulüp yönetimi, sempatizanlarına daha nezih bir ortamda hizmet sunmayı hedefliyor.
 
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