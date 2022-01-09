İskele Trabzonspor kendine geldi

BTM Birinci Lig Kır mızı Grubun bölge derbisi sayılan Akova - SFC 1461 İskele Trabzonspor arasındaki mücadeleyi konuk ekip İskele Trabzonspor 3 -1 kazanarak kendine geldi

İktisatbank BTM Birinci Lig Kır mızı Grubun üst sıraları hedefleyen iki takımı Akova ile SFC 1461 İskele Trabzonspor arasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk İskele Trabzonspor 3 -1 kazanarak zirveye ortak oldu.Ferhat Tuna’nın orta hakemliğini yaptığı mücadelede SFC 1461 İskele Trabzonspor takımı ilk devreyi 43. dakikada Emre ve 45. dakikada Hasan’ın ayağından bulduğu gollerle 2 -0 önde kapattı.İkinci devreye de iyi başlayan konuk SFC 1461 İskele Trabzonspor Yunus’un ayağından bir gol daha bularak skoru 3 -0 yaptı.Ev sahibi Akova 79. dakikada Barış’ın ayağın dan bir gol bulurken, geriye kalan dakikalarda iki takımın gayreti gol getirmeyince maç 1 -3 tamamlandı.Bu sonuçla geçtiğimiz hafta evinde ilk puanlarını kaybeden SFC 1461 İskele Trabzonspor yeni teknik direktörü Lütfi Köksal’la kendine geldi. Akova ise geçtiğimiz haftaki geçen haftaki beraberliğin ardından bu hafta da mağlup olarak taraftarlarını üzdü.