banner762
banner753
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
8 0
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
314 0
 
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
40 0
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
22 0
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
10 0
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
15 0
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
38 0
banner661
banner726

İskele Trabzonspor kendine geldi

banner476

BTM Birinci Lig Kır mızı Grubun bölge derbisi sayılan Akova - SFC 1461 İskele Trabzonspor arasındaki mücadeleyi konuk ekip İskele Trabzonspor 3 -1 kazanarak kendine geldi

banner714
İskele Trabzonspor kendine geldi
banner721
İktisatbank BTM Birinci Lig Kır mızı Grubun üst sıraları hedefleyen iki takımı Akova ile SFC 1461 İskele Trabzonspor arasında Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk İskele Trabzonspor 3 -1 kazanarak zirveye ortak oldu.
Ferhat Tuna’nın orta hakemliğini yaptığı mücadelede SFC 1461 İskele Trabzonspor takımı ilk devreyi 43. dakikada Emre ve 45. dakikada Hasan’ın ayağından bulduğu gollerle 2 -0 önde kapattı.

İkinci devreye de iyi başlayan konuk SFC 1461 İskele Trabzonspor Yunus’un ayağından bir gol daha bularak skoru 3 -0 yaptı.
Ev sahibi Akova 79. dakikada Barış’ın ayağın dan bir gol bulurken, geriye kalan dakikalarda iki takımın gayreti gol getirmeyince maç 1 -3 tamamlandı.
Bu sonuçla geçtiğimiz hafta evinde ilk puanlarını kaybeden SFC 1461 İskele Trabzonspor yeni teknik direktörü Lütfi Köksal’la kendine geldi. Akova ise geçtiğimiz haftaki geçen haftaki beraberliğin ardından bu hafta da mağlup olarak taraftarlarını üzdü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.