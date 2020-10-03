İskele Trabzonspor, kadroyu güçlendiriyor

BTM Birinci Ligdeki İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor yeni sezona iddialı girmek için transferler gerçekleştiriyor.
Yenişehir’den sol kanat oyuncusu Kubilay Önder ve Ahmet Hayta’dan sonra 2 transfer birden gerçekleştiren 1461 İskele Trabzonspor, Ferdi Çelik ile Erkal Ekşi’yi de kadrosuna kattı. Her 2 futbolcu da yeni sezonda 1461 İskele Trabzonspor’un zirve hedefine katkı koymaya çalışacak.
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