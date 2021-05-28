İskele Trabzonspor genel kurulu netleşti

BTM Birinci Lig kulüplerinden İskele Trabzsonspor’da olağan genel kurulun tarihi netleşti. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra Tayfun Köksal başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurulun tarihini netleştirdi.

Konu ile ilgili olarak İskele Trabzsonspor’dan yapılan açıklamada “Pazar günü sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından dolayı genel kurulumuz, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat:14:00'teyapılacak. 1461 İskele Trabzonspor Derneği lokalinde yapılacak olan genel kurulumuza tüm üyelerimiz ve taraftarlarımız davetlidir.

