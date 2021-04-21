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İskele tesisler için kazmayı vurdu

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İskele tesisler için kazmayı vurdu
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden İskele Gençler Birliği’nde RifatBerkel başkanlığındaki yönetim kurulu, tesisleşme yolunda girişimlerini sürdürüyor.
Rifat Berkel başkanlığındaki yönetim kurulu, tesisleşme çalışmaları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kulübümüzün tesisleşme çalışmaları çerçevesinde İskele Festival alanında bulunan spor tesisi için kazmayı vurup, sahada aktif çalışmalara başladık.
Mimar ve mühendisliğini Özçizim Mimarlık ve Mühendislik yürüttüğü projenin 2 ay gibi kısa bir sürede tesisimizin karkas kısmının bitmesi bekleniyor.”
 
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