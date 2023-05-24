İskele Karması çalışmalara başladı..!

Hafta sonu başlayacak olan Deprem Şehitleri Turnuvası’nda mücadele edecek olan İskele Karması Eralp Şerifoğlu, Kılıçali Kahraman, Cenk Şeren ve Mustafa Özkaraman eşliğinde Salı günü ilk antrenmanını yaptı. Antrenmana yönetici Mürsel Altuntaş'ta eşlik etti.

