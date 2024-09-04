İskele'de alt yapı Bayıkoğlu'na emanet

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Futbol alt yapıları koordinatörlüğüne deneyimli hoca Kemal Bayıkoğlu’nu getirildi. Kemal Bayıkoğlu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nde U16, U14 ve akademilerde koordinatör olarak alt yapılarda görev yapacak.
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