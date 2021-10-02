İskele Cenker’le lider

AKSA Birinci Lig'in 3'üncü haftasında Gençler Birliği, Yalova’yı da mağlup ederek puan kayıpsız yoluna devam ederken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cenker Yazar attığı 2 golle Gençler Birliği’nin galibiyetine büyük katkı koydu.
İskele Cumhuriyet Stadında oynanan ve Hüseyin Özkan’ın yönettiği maç adeta gol düellosuna sahne oldu. Yalova ilk devrede 22’de Selçuk Dilik ile 1 – 0 öne geçmesine rağmen, Gençler Birliği 40’da Cenker Yazar ve 43’te Ahmet Kara’nın golleriyle ilk devreyi 2 – 1 öne tamamladı.
İkinci devrede maçın son bölümünde karşılıklı birer gol atıldı. İkinci devrenin büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken skoru korumayı başaran Gençler Birliği, 79’da Cenker Yazar’ın golüyle rahatladı 3 – 1 Maçtan kopmayan Yalova ise 81’de Selçuk Dilik ile gol bulurken, bu gol puan getirmedi ve maç 3 – 2 sona erdi.
Gençler Birliği 9 puana ulaşıp liderliğe yükselirken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Yalova 4 puanda kaldı.
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