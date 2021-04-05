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Işık’tan, Şemiler’e teşekkür plaketi

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Işık’tan, Şemiler’e teşekkür plaketi
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Salih Işık koordinatörlüğünde yeni döneme hazırlanırken, futbolsuz geçen bölümü akademi alt yapısına yönelik yatırımlarla değerlendirdi.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık, tesis alt yapısına yapılan yatırımlara katkı koyanlara teşekkür plaketi sunarken, bugün de Doğukan Şemiler’eplaket sundu. Salih Işık, akademiye katkılarından dolayı Doğukan Şemiler’e teşekkür etti.
 
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