Işık’ın çim saha gururu

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörlüğü görevine başladıktan sonra akademiye yarattığı ivmeyi artırarak sürdürüyor.
Özellikle sayısı her geçen gün artan akademi öğrencilerinin daha rahat ortamda çalışabilmesi için çim saha yapımına büyük önem veren Salih Işık, kulübün Metehan tesislerinde 3 ay gibi kısa süre içerisinde çimlenme çalışmalarıtamamlanan üçüncü çim sahanın gururunu yaşıyor.
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