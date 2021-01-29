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Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli

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Salih Işık, “Yeni bir döneme girdik. Günü birlik başarıların yerine, alt yapılara önem gösterilmeli ve ileriye dönük projeler belirlenmelidir. Çetinkaya camiasına çok büyük yetenekleri kazandıracağız.” açıklamasını yaptı

Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli
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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi koordinatörü Salih Işık, “Tesisleşmediğiniz sürece spordaki başarınız kalıcı değildir. Amaç herhangi bir şeyi elde etmek değildir. Elde ettiğinizi başarılı bir şekilde yönetebilmektir.
Artık yeni bir döneme girdik. Kulüplerimiz altyapılarına önem göstermek zorundadırlar. Günü birlik başarıların yerine ileriye dönük projeler belirlenmelidir. Son dönemlerde kulüplerimizin bünyesinde kurulan akademiler altyapıların ne kadar önem kazandığının göstergesidir. Gerçek anlamda yetenekli oyuncuların olduğu ülkemizde artık kendi öz kaynağımıza dönmenin tam zamanıdır.
Çetinkaya yönetim kurulunun büyük çabalarıyla Çetinkaya’nın geleceğine sahip çıkıyoruz. 4-5 yıl sonra çok büyük yetenekleri camiamıza kazandıracağız.”
 
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