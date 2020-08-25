Isaac Gönyeli'de

Gökhan KUZU
Gönyeli'de Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu transfere hızlı başladı.
Gönyeli, geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu forması giyen Isaac be futbolcunun kulübü ile anlaştı.
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