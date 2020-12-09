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Irkçı söylem PSG-Başakşehir maçını erteletti

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Irkçı söylem PSG-Başakşehir maçını erteletti
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Webo’ya ırkçı söylemi sonrası askıya alınan PSG-Medipol Başakşehir maçı bu akşam kaldığı yerden başlayacak.
İstanbul Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla ertelendi.
Müsabaka, 9 Aralık Çarşamba (bugün) günü kaldığı yerden oynanacak.
 
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