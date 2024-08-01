banner913
banner932
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
16 0
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
28 0
 
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
25 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
23 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
144 0
11 yıllık çevre felaketi!
11 yıllık çevre felaketi!
28 0
banner1032

İrfan’a Gençler Birliği kancası

banner1020

banner974
İrfan’a Gençler Birliği kancası
banner971
Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin orta sahadaki genç dinamosu İrfan Özbaysal, Mormenekşe Kulübü’yle anlaşmaması sonucunda yollarını ayırırken, Süper Lig’de oynayan bölge takımından teklif aldı.
Süper Lig ekibi Gençler Birliği, Mormenekşe ile anlaşamayan genç oyuncu İrfan Özbaysal’a talip oldu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilenen Larnaka Gençler Birliği, İrfan Özbaysal’ı alarak ön libero eksikliğini gidermek istiyor.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.