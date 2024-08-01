İrfan’a Gençler Birliği kancası

Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin orta sahadaki genç dinamosu İrfan Özbaysal, Mormenekşe Kulübü’yle anlaşmaması sonucunda yollarını ayırırken, Süper Lig’de oynayan bölge takımından teklif aldı.

Süper Lig ekibi Gençler Birliği, Mormenekşe ile anlaşamayan genç oyuncu İrfan Özbaysal’a talip oldu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilenen Larnaka Gençler Birliği, İrfan Özbaysal’ı alarak ön libero eksikliğini gidermek istiyor.



