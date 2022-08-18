İrfan yeşil sahalara Lefke’de döndü

Süper Lig ekiplerinden Lefke, kaleci İrfan Özbay'ı futbola geri döndürdü.

Kaleci Mehmet Özeralp'ın serbest transfer hakkını Mesarya'dan yana kullanmasının ardından menekşe beyazlılar önce Salih Beyoğlu'nu takıma döndürmüştü.

Lefke yönetimi1 yıldan uzun zamandır futbol oynamayan kaleci İrfan Özbay ile de anlaşmaya vardı. Tecrübeli eldiven Salı günü yeni takımıyla idmana da çıktı.



