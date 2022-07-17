İrfan ve Mehmet Çavuş yuvaya döndü

BTM 1. Lig ekiplerinden Geçitkale Günay Spor Kulübü, uzun yıllar kulüpte hizmet eden eski futbolcuları İrfan Boşnak ve Mehmet Çavuş’u yeniden takıma transfer etti

BTM 1. Lig’in doğu bölgesi takımlarından Geçitkale Günay Spor Kulübü 2022-2023 futbol sezonunda hedefini bir üst lig olarak belirleyerek iyi bir takım kurma yolunda transfer çalışmalarına başladı.

Geçitkale Günay Spor Kulübü bu sene koymuş olduğu hedefe, kendi futbolcularını eve döndürmekle işe başladı.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği genel kurulda yeniden Başkan seçilen Ahmet Kadı ve Asbaşkan Fehim Küçük’ün yoğun uğraşları sonucu 2 çok değerli futbolcu yuvalarına döndüler.

Geçitkale Spor Kulübü’nde futbola başlayarak üst liglerde birçok takımda forma giyen ve gol krallığı da yaşayan tecrübeli forvet İrfan Boşnak ve uzun yıllar kulübe hizmet eden kaptanlığını yapan daha sonra gittiği birçok takımda orta sahada oynadığı futbolla adından söz ettiren Mehmet Çavuş, takıma geri döndüler.

Transferler Geçitkale Günay Spor Kulübü sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak paylaşıldı.

Bu iki transfer sonrasında gazetemize açıklamada bulunan başkan Ahmet Kadı, iyi bir takım kurarak sezon sonunda bir üst ligde oynama hedefiyle yola çıktıklarını bu doğrultuda ilk transferlerini eski futbolcularını takıma geri döndürmekle yaptıklarını ifade etti.

