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İrfan Erbay anı turnuvasıyla anılacak

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İrfan Erbay anı turnuvasıyla anılacak
Değirmenlik bölgesinin ve Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün sevilen simalarından olan ve yaklaşık 2 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İrfan Erbay anı turnuvasıyla anılacak.
Miracle Değirmenlik Spor Kulübü tarafından organize edilen ve akademi takımlarının mücadele edeceği organizasyona 6 takım katılacak.
3 Ağustos 2022 tarihinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanacak olan turnuvada Değirmenlik İrfan Erbay spor Akademisi, 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü, Mağusa Türk Gücü Akademisi, Küçük Kaymaklı Akademisi, Gönyeli spor Kulübü Akademisi ve Yenicami Akademisi takımları mücadele edecek.
 
 
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