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İrfan Can Kahveci’nin performansı dikkat çekiyor

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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Şimdiden en golcü sezonuna ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, temposu ve savunmaya yardımıyla da dikkat çekiyor

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İrfan Can Kahveci’nin performansı dikkat çekiyor
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla takımının kilit isimlerinden biri haline geldi.
27 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu devre arasında sarı lacivertlilere transfer olmuştu.
1,5 sezonluk süreçte yaşadığı sakatlıklar ile ön plana çıkan milli oyuncu, beklentilerin altında kalmıştı.
Sezon öncesi teknik direktör Jesus ile birlikte ağır antrenmanlar yapan İrfan Can, temposunu artırdı.
Milli oyuncu sezon başında yaşadığı adale gerilmesi sonrasında sakatlanmadı ve Portekizli çalıştırıcının vazgeçemediği futbolcular arasına girdi.
27 yaşındaki futbolcu, Jorge Jesus’un oyun tarzını benimsedi, beklentileri de karşıladı.
İrfan Can Kahveci bu sezon topla hareketliliğin yanı sıra topsuz oyundaki temposuyla ve savunmaya yardımıyla da dikkat çekiyor.
Milli oyuncu, kariyerinde en skorer olduğu sezonlardaki gol sayısına da ulaştı.
Skor katkısı anlamında en verimli sezonunu geçiren İrfan Can, 19 resmi maçta 6 kez fileleri sarstı.
27 yaşındaki futbolcu, 3 kez de asist yaptı. 
 
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