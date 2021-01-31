İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli takım bu transfer için KAP'a açıklamada bulundu.

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

