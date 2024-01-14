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İrfan Can attı, Fenerbahçe 3 puanı kaptı

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Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can’ın attığı golle 1-0 yendi

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İrfan Can attı, Fenerbahçe 3 puanı kaptı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler, Kalyon Stadı'nda oynanan maçta rakibini tek golle geçti.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53 yükseltti. Gaziantep FK ise21 puanda kaldı.
7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
48. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Dzeko'nun yerden vuruşunda, yan direkten dönen topu Dragus kornere gönderdi.
58. dakikada Ogün Özçiçek'in orta sahadan pasında sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
81. dakikada sarı-lacivertliler öne geçti. Szymanski'nin sol köşeden ceza sahasına ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından filelerle buluştu: 0-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
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