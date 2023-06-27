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İrfan antrenmanlara başladı

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İrfan antrenmanlara başladı
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Birinci Lig’in köklü kulüplerinden Mormenekşe’ninorta sahasındaki genç yıldızlarından olan İrfan Özbaysal geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde yaşadığı dizindeki çapraz bağ sakatlığı neticesinde geçirdiği ameliyat sonrasında güçlendirme çalışmalarına başladı.
Nisan ayında Raşit Özcafer tarafından ameliyat edilen İrfan Özbaysal, ameliyatlı ayağını güçlendirme çalışmaları kapsamında yaptığı salon çalışmalarının ardından babası eski futbolcu ve antrenör Hüseyin Özbaysal eşliğinde saha antrenmanlarına da başladı.
Sahada yapılan ilk çalışmayı babası Hüseyin Özbaysal şöyle paylaştı:
“Allah’ın izniyle biz başladık eskisinden daha iyi daha güçlü olmak için yola devam önümüze engel çıksa da hedefimiz var Allah başka sakatlık vermesin Aslanım”
 
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