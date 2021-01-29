" İnşallah organizasyon olur"

CONIFA Sportsbet.ioEuropean Football Cup 2021 organizasyon direktörü Orçun Kamalı, “İnşallah pandemi engeli olmaz ve organizasyon olur. Biz de pandemiden dolayı rahatlarsak, o zaman Fransa’ya niçin gidilmesin?” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri ve CONIFA Sportsbet.ioEuropean Football Cup 2021 organizasyon direktörü, CONIFA yönetim kurulu üyesi Orçun Kamalı,Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da üyesi olduğu CONIFA’nın 12 takımın katılımıyla düzenleyeceği CONIFA Sportsbet.io European Football Cup 2021 şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Nice kentinde 9-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecekCONIFA Sportsbet.io Avrupa Futbol Kupası 2021 ile ilgili konuşan Orçun Kamalı şunları söyledi:

“İnşallah pandemiengeli olmaz ve organizasyon olur. Biz de pandemiden dolayı rahatlarsak, o zaman Fransa’ya niçin gidilmesin? Biz CONIFA Sportsbet.ioEuropean Football Cup 2021 olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

