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İngiltere’de yaşayan Akay, Türkiye milli takımında

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Kıbrıslı Türk Mehmet Halim Akay, Türkiye U16 Milli Takımının 23 – 29 Ekim 2021 tarihler arasında Antalya’da gerçekleşen hazırlık kampı aday kadrosuyla antrenmanlara çıkıyor

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İngiltere’de yaşayan Akay, Türkiye milli takımında
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Yaşamını İngiltere’de sürdüren Kıbrıslı Türk Mehmet Halim Akay, Türkiye U16 Milli Takımı kadrosuna davet edilmişti.

Kuzey Kıbrıs’ta Kaptan Erbay Futbol okulunda eğitim görmüş olan Mehmet Halim Akay, Türkiye U16 Milli Takımının 23 – 29 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosunda yer alıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü toplandı.

Forvet oyuncusu Akay, İngiltere’nin önemli kulüplerinden West Ham United FC’nin alt yapısında forma giyiyor. Akay, bir dönem ise Fenerbahçe alt yapısında futbol oynamıştı.

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