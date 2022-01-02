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İngiliz kulübü Vida'nın peşinde

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Devre arasında transfer yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ta Vida'ya talip var. Premier Lig ekiplerinden Watford, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor

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İngiliz kulübü Vida'nın peşinde
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Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerden uzak bir görüntü çizen Beşiktaş, ara transfer döneminde takviyeye sıcak bakmıyor.
Futbol Federasyonu’nun belirlediği ekonomik limitlerde sınırda bulunan siyah beyazlılar, transfer için sezon sonunu bekleyebilir.
Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Devre arasında transfer yapılabilmesi için de takımdan futbolcu ayrılıp ekonomik limit açılması şart.
Siyah beyazlı futbolculardan Domagoj Vida’ya Premier Lig ekibi Watford’un ilgisi var. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hırvat stoperin ayrılmak istemesi halinde bu transfer için kolaylık sağlayacak.
Teknik heyet de özellikle son maçlarda yaptığı hatalarla tepki çeken Vida'nın gitmesinin sorun olmayacağını dile getirdi. Teknik sorumlu Önder Karaveli’nin ligin kalan bölümünde savunmanın ortasında Serdar - Montero ikilisine daha çok şans vermeyi düşündüğü gelen haberler arasında.
Öte yandan sezon başında Uşakspor’a kiralanan Kerem Kalafat’ın devre arasında takıma dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, genç futbolcunun gelişiyle sağ bekte alternatifi yaratmayı planlıyor. 
 
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