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İncirli’nin takviyeleri Mesarya’dan

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İncirli’nin takviyeleri Mesarya’dan
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli, geçen yıl yaptığı transferlerine yenilerini ekleyerek kadrosunu güçlendiriyor.
İncirli kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu ve yönetim kurulu, bonservisi Süper Ligin yeni ekibi Mesarya’da bulunan 2 futbolcu Nahit Çavuşoğlu ve kaleci Ferhat Oğlak ile anlaştı.
Tecrübeli defans ve ön libero futbolcusu Nahit Çavuşoğlu ve kaleci Ferhat Oğlak ile anlaşan
İncirli ayrıca bonservisi Süper Ligin yeni ekibi Mesarya’da bulunan tecrübeli defans futbolcusu Volkan Göktürk ile de ilgileniyor.
 
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