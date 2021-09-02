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İncirli’nin kare ası

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İncirli’nin kare ası
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği AKSA Birinci Ligde iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen İncirli, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İncirli, daha önce prensipte anlaştığı 4 futbolcuya daha resmi imzaları attırdı. Hikmet Çelikel, Ahmet Dölek, Ahmet Tatlıses ve Altay Rüzgar Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda attıkları imzalar ile resmen İncirli’ye transfer oldular.
İmza töreninde İncirli başkanı Derviş Hulusioğlu ile birlikte takım kaptanı Ramadan Deniz de yer aldı.
 
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