İncirli’den 4 takviye

AKSA 1. Lig ekiplerinden İncirli dün kadrosunu güçlendirme kapsamında 4 futbolcuya imza attırdı.
İlk devreyi istediği noktada bitiremeyen İncirli, sezonun ilk devresinde hiçbir takımda futbol oynamayan Ali İmam ve Asilkan Sadıkoğlu, Değirmenlik futbolcusu Savaş ile Girne Halk Evi’nde oynayan Mustafa Tekpınar'ı kadrosuna kattı.
Mustafa Tekpınar
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