banner762
banner753
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
6 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
20 0
 
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
35 0
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
Takımlar kamplarda hazırlanıyor
53 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
128 0
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
25 yıldan sonra ikinci büyük deprem
74 0
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
17 0
banner661

İncirli’den 4 takviye

banner476

banner714
İncirli’den 4 takviye
AKSA 1. Lig ekiplerinden İncirli dün kadrosunu güçlendirme kapsamında 4 futbolcuya imza attırdı.
İlk devreyi istediği noktada bitiremeyen İncirli, sezonun ilk devresinde hiçbir takımda futbol oynamayan Ali İmam ve Asilkan Sadıkoğlu, Değirmenlik futbolcusu Savaş ile Girne Halk Evi’nde oynayan Mustafa Tekpınar'ı kadrosuna kattı.

Mustafa Tekpınar
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.