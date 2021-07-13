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İncirli’de zemin biçilmeye başlandı

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İncirli’de zemin biçilmeye başlandı
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele etmeye hazırlanan İncirli’de sahanın çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
36 gün önce ekilen İncirli sahasının zemininde çimlenme sonrasında yayılma da olurken, zemindeki çimler biçilme aşamasına geldi. 75 gün sonra sahada antrenman yapma hedefinde olan İncirli, yeni sezonda ev sahibi olduğu maçları sahasında oynamayı istiyor.
Başkan Derviş Hulusioğlu’nun büyük özverisi ve imece usulü ile çimlendirilen saha zemini camianın da motivasyonunu artırdı.
 
 
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