İncirli’de, Şifo devri

İncirli, 8 ayda 2 lig birden yükselerek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele etmeye hazırlanırken, teknik adamını belirledi.

İncirli’yi yeni sezona Mehmet Emin Zaim (Şifo) hazırlayacak.İncirli kulüp başkanı Derviş Hulusioğlu, yeni sezon takımı çalıştırması için Mehmet Emin Zaim ile el sıkıştı.Mehmet Emin Zaim daha önce Dumlupınar’da ve Mesarya’da teknik adamlık yapmıştı.

