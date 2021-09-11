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İncirli’de, Esentepe kazandı

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İncirli’de, Esentepe kazandı
AKSA Futbol Liglerinde 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar son hazırlık maçlarını oynamaya başladılar.
İncirli Stadında oynanan ilk hazırlık maçında İncirli ile Esentepe karşı karşıya geldiler. Maç 1 – 0 Esentepe üstünlüğünde tamamlandı. Rüzgarın olumsuz etkilediği maçta, futbol kalitesi vasatın altında kaldı. Esentepe’yi galibiyete taşıyan golü ise Ege Can Açıkportalı attı.
 
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