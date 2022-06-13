İncirli’de Derviş Hulusioğlu başkanlığı bırakıyor

İncirli Spor Kulübü’nde 5 yıldır aralıksız başkanlık görevinde bulunan Derviş Hulusioğlu yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı

İncirli Spor Kulübü’nde Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu olağan genel kurulun kararı aldı. 21 Haziran Salı günü yapılması kararlaştırılan genel kurul kulüp lokalinde saat 19.30’de yapılacak. İncirli Spor Kulübü’nde 5 yıldır aralıksız başkanlık görevinde bulunan Derviş Hulusioğlu yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligde 2019-2020 futbol sezonunda play-off finalinde şampiyon olarak tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Genel kurulda kulüp başkan adaylığı için başvurular tüzük gereği 72 saat öncesine kadar yapılması gerekiyor. İncirli Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık görevinde bulunan Derviş Hulusioğlu, 5 yıl önce Kulüp başkanlık görevine getirilerek görev yapmıştı. Tarihinde ilk kez Aksa 1.ligde (2021-2022) mücadele eden lacivert kırmızılı ekip İncirli, play-out oynamadan ligde kalmayı başardı. Aksa Birinci Lig’de mücadele eden lacivert kırmızılı İncirli, Spor Kulübü, yeni başkan ve yönetimi seçtikten sonra yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

