İncirli’de çim sahada geri sayım

İncirli’de, sahayı çimlendirme çalışmaları devam ederken, sulama sistemi kurulmasından sonra sahanın kumlaması da yapıldı

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli’de, sahayı çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun yoğun çabaları, köylünün imece usulü yardımları ve bölge belediyelerinin destekleriyle hızla devam eden çimlendirme çalışmalarında sulama sistemi kuruldu.

Sahanın kumlaması da yapılırken, kumlama çalışmalarına Halkseven Harfiyat ve Sondaj büyük katkı koydu. Akdoğan ve Beyarmudu belediyeleri de kulübe katkı koydular.

Bu arada çimlendirme çalışmaları sırasındaİncirli Kulübünün efsane hocasıGünay Selden de sahayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde izledi.

Gelinen aşamadan sonra duygulu anlar yaşayan Günay Selden,başkan Derviş Hulusioğlu ve emeği geçenlere başarı dileklerinde bulundu.

İncirli Spor Kulübü, sahasını çimlendirerek, sezonun başlaması halinde Düzkaya ve Çetinkaya gibi takımları köyde ağırlayacak olmayı heyecan içerisinde bekleyecek.

