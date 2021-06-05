İncirli’de çim ekiliyor

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli Spor Kulübünün,İncirli Futbol Sahasını çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
Derviş Hulusioğluları başkanlığındaki İncirli Spor Kulübü yönetim kurulunun büyük özveri ve imece usulü ile yeşertmeye çalıştıkları İncirli Futbol Sahasında ekim öncesinde son rötuşlar yapıldı. Hafta içerisinde lazerle tesviye yapılıp, sulama sistemi test edilen zemine Tifway 419 Bermuda çim budakları ekilecek.Saha zemininin yapımında ise Böcek Ticaretin çimlendirme için özel üretilen gübreleri kullanıldı.
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