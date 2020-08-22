İncirli’de Cengiz kalede olmayacak

İncirli, 8 ayda 2 lig birden yükselerek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele etmeye hazırlanırken, iç transferde sorun yaşıyor.

Takıma önemli başarılar yaşatan antrenör Evren Bahtıkara ile yollarını ayıran İncirli’de başarılı kaleci Cengiz Arapbayram da yeni sezonda kalede olmayacak.

K-PET Birinci Lige yükselmesine büyük katkı yaptığı kulübü ile anlaşamayarak yolları ayıran Cengiz, şu anda kalesini koruduğu BTM İkinci Lig 1. Grup ekiplerinden Ergazi ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

