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İncirli’de Cengiz kalede olmayacak

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İncirli’de Cengiz kalede olmayacak
İncirli, 8 ayda 2 lig birden yükselerek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele etmeye hazırlanırken, iç transferde sorun yaşıyor.
Takıma önemli başarılar yaşatan antrenör Evren Bahtıkara ile yollarını ayıran İncirli’de başarılı kaleci Cengiz Arapbayram da yeni sezonda kalede olmayacak.
K-PET Birinci Lige yükselmesine büyük katkı yaptığı kulübü ile anlaşamayarak yolları ayıran Cengiz, şu anda kalesini koruduğu BTM İkinci Lig 1. Grup ekiplerinden Ergazi ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.
 
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