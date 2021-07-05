İncirli Sami’yi de aldı

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli, transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Prensipte anlaştığı futbolculara imza attırmaya başlayan son olarak kaleci Ferhat, Nahit ve Volkan gibi önemli transferler yapan İncirli bu kez Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nden transfer yaptı.

Mağusa Türk Gücü’nün deneyimli sol kanat futbolcusu Sami Ergazi, yeni sezonda İncirli forması giyecek. Sami, İncirli’nin resmi sponsoru Narin Kurabiyeleri ve Unlu Mamulleri şirketinde attığı imza ile yeni takımına transfer oldu.

