İncirli nefes aldı

Aksa 1. Lig’de play-out hattındaki İncirli konuk olduğu orta sıralardaki Y.Boğaziçi karşısında ikinci devrede bulduğu golle haftalar sonra galip gelerek adeta nefes aldı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Halil Erdem Canaloğlu.

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş, Mehmet(Berkemn), Hüseyin Genel(Mehmet Çağakan), Çağrı(Doğuş), Serhat(Tolga), Ramadan, Mehmetali(Hasan), Cemil

İncirli: Ferhat, Sezer, Ramadan, Volkan, Bekir(Ahmet), Halit, Sami, Hakan(Yusuf), Abdullah, Hicabi, Hikmet

Gol: Dk. 58 Hikmet(İncirli)



Aksa 1. Ligin 25. haftasında play-out hattında bulunan İncirli yeni teknik direktörü Ahmet Ogan’la çıktığı Yeni Boğaziçi deplasmanından Hikmet’in ayağından bulduğu golle 1-0 galip ayrılarak kendine geldi.

Karşılaşma rüzgarlı bir havada başlarken, takımlar topa sahip olmakta zorlanması nedeniyle ilk devrede pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 22 Hızlı gelişen İncirli atağında Y. Boğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Hikmet'in şutunda kaleci Remzi topu kornere çeldi.

İkinci devreye iyi başlayan İncirli takımı oldu.

Dk.58 incirli orta sahasında top kazanan Sami uzun bir topla Yeni Boğaziçi defansının arkasına sarkan Hikmet'i buluşturdu. Hikmet kaleci Remzi'nin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

Dk. 68 Organize gelişen Y. Boğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sağ çaprazdan İncirli ceza sahasına giren Mehmet Çağakan arka direğe kaldırdığı topa kafayla dokunan Ali'nin vuruşunu kaleci Ferhat çizgi üzerinden çıkardı.

Dk.85 İncirli atağında Sami’nin pasıyla topla buluşan Hikmet önünü boşaltarak şutunda top kaleci Remzi'de kaldı.

Dk.88 Y. Boğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cemil'in sert vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda Yeni Boğaziçi’nin çabaları beraberlik golünü getirmeyince karşılaşma Yeni Boğaziçi 0 – İncirli 1 şeklinde tamamlandı.

