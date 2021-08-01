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İncirli kaçtı, Esentepe yakaladı

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İncirli kaçtı, Esentepe yakaladı
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
İki Birinci Lig ekibi Esentepe ile İncirli, Erdal Barut Stadında Evren Karademir’in yönettiği maçta karşılaştılar. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk devresi golsüz tamamlanırken, İncirli ikinci devreye oldukça etkili başladı. Konuk ekip Altay ve Hikmet’in golleriyle 2 – 0 öne geçtikten sonra Esentepe toparlandı. Takımın deneyimli ismi Emek, biri penaltıdan olmak üzere 2 golle maçın skorunu belirledi.
 
 
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