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İncirli imzaları sürdürüyor

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İncirli imzaları sürdürüyor
Necati KÜLAHLILAR
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği AKSA Birinci Lige güçlü bir kadro ile girme hedefinde olan İncirli, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İncirli prensipte anlaştığı ve antrenmanlara indirdiği Türkiyeli futbolcu Hicabi Demir ile genç futbolcu Çağın Alibey’e resmi imzaları attırdı.
Deneyimli hücumcu orta saha Hicabi Demir ile Yonpaş Dumlupınar’dan transfer edilen sağ bek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kendilerini İncirli futbolcusu yapan imzaları attılar. Hicabi ve Çağın’ın imza töreninde yönetici Hasan Hulusioğlu yeraldı.
 
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