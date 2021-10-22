İncirli hükmen galip

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

“İncirli’nin KTFF Yönetim Kuruluna İncirli SK ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşmada; Düzkaya’nın maç kadrosunda ve/veya müsabaka isim listesinde iki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolcu bulundurması nedeniyle Düzkaya 3-0 kükmen mağlup kabul edildi.”

Kurtçu’ya darba teşebbüs cezası

“Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli S.K. – Yonpaş Dumlupınar, AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, Gönyeli Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Kurtçu hakeme itiraz ederek, darp etmeye teşebbüs etti. Ahmet Kurtçu’ya, 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.”

Maraş’a para cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21.10.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulunun Maraş – Yalova maçı ile ilgili kararı şöyle:

“Maraş GSK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig maçı gözlemcisi Timur Ercan Bodi’nin raporu doğrultusunda Maraş GSK taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratlar yapması nedeniyle, Maraş’a1500 TL para cezası verildi.”

