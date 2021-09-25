İncirli, Görneç’i de geçti

Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ikinci haftayı da galibiyetle tamamlarken, Görneç, ikinci haftayı da puansız kapattı

Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı. İncirli,6 puana yükselirken, ikinci maçını da aynı skorla 2 – 1 kaybeden Görneç, ikinci haftayı da puansız kapattı.

Üç Şehitler Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maça her 2 takım da tempolu başladı. Maçın henüz 5. dakikasında savunmadan ileriye çıkan Ahmet Arıtaş, kafa ile golü attı. 0 – 1 Görneç ise bu gole 9. Dakikada Abdurrahman’ın penaltı golüyle yanıt verdi. 1 – 1 İlk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devrede deneyimli oyunculardan kurulu İncirli, 56’da Volkan Göktürk ile öne geçip 1 – 2’lik skoru maç sonunda kadar korudu. Maç sonunda ise kısa süreli gerginlik yaşandı.

