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İncirli, Görneç’i de geçti

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Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ikinci haftayı da galibiyetle tamamlarken, Görneç, ikinci haftayı da puansız kapattı

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İncirli, Görneç’i de geçti
Tarihinde ilk kez AKSA Birinci Ligde mücadele eden İncirli, ikinci haftayı da galibiyetle tamamladı. İncirli,6 puana yükselirken, ikinci maçını da aynı skorla 2 – 1 kaybeden Görneç, ikinci haftayı da puansız kapattı.
Üç Şehitler Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maça her 2 takım da tempolu başladı. Maçın henüz 5. dakikasında savunmadan ileriye çıkan Ahmet Arıtaş, kafa ile golü attı. 0 – 1 Görneç ise bu gole 9. Dakikada Abdurrahman’ın penaltı golüyle yanıt verdi. 1 – 1 İlk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede deneyimli oyunculardan kurulu İncirli, 56’da Volkan Göktürk ile öne geçip 1 – 2’lik skoru maç sonunda kadar korudu. Maç sonunda ise kısa süreli gerginlik yaşandı.
 
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