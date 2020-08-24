İncirli'den demir gibi takviye

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli'de yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.

İncirli, Yonpaş Dumlupınar'dan Türkiyeli futbolcu Hicabi Demir'i kadrosuna kattı.

Hicabi Demir, sarı kırmızılıların K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı yapmıştı.