İncirli'den demir gibi takviye

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli'de yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.
İncirli, Yonpaş Dumlupınar'dan Türkiyeli futbolcu Hicabi Demir'i kadrosuna kattı.
Hicabi Demir, sarı kırmızılıların K-PET Süper Lige yükselmesine büyük katkı yapmıştı.
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