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İncirli'den bir genç takviye daha

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İncirli, Mağusa Türk Gücü'nden Orhan Almas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

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İncirli'den bir genç takviye daha
Aksa 1. Lig ekibi İncirli yeni yönetimini belirlemesinin ardından kadro çalışmaları çerçevesinde transferlere devam ediyor.
Yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemeyen Aksa 1. Lig ekibi İncirli, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertliler, bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan savunma oyuncusu Orhan Almas'ı kiraladı. Oyuncu dün yeni takımıyla antrenmanlara başladı.
İncirli, Orhan’la birlikte MTG’den 3. Transferini yapmış oldu.
 
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