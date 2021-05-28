İncirli çime kavuşuyor

K-PET Birinci Ligin yeni kulüplerinden İncirli’nin kendi kaynakları ile imece usulü başlattığı sahayı çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun büyük özveri ile devam ettirdiği çimlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Köylünün el birliği ile dayanışarak gerçekleştirdiği çimlendirme çalışmalarında 3 güne kadar ekimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli, Çetinkaya, Düzkaya ve Gençlik Gücü gibi futbolumuzun önemli kulüplerini yeni sahasında ağırlamayı hedefliyor.



