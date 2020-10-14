İncirli, çim saha sahibi olacak

İncirli, Derviş Hulusioğlu başkanlığında ilkleri yaşamaya devam ederken, bu kez de çim saha sahibi olacak.
Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki İncirli yönetimi, tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan takımın kendi sahasında ve çim zeminde futbol oynaması için harekete geçti. İncirli yönetimi, imece usulü ile de önemli yol kat ederek zemini ekilecek duruma getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Drenaj sistemi hazırlanan Hüseyin Altıncıoğlu Stadının su ve elektrik sorunu da çözüldü.
İncirli yönetimi, saha zemini için gerekli kumu da getirirken, kumu zemine serme çalışmalarına geçilecek. İncirli yönetimi, Aralık ayı içerisinde Hüseyin Altıncıoğlu Stadında antrenman ve maç yapmayı hedefliyor.
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