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İncirli, Çanakkale'yi BTM'ye uğurladı

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İncirli, Çanakkale'yi BTM'ye uğurladı

AKSA 1.Lig'de küme düşen 3'üncü takım play outsuz belli oldu.
Bugün oynanan İncirli-Çanakkale maçının ardından İncirli'nin 1-0 galip gelmesiyle birlikte küme düşen 3'üncü takım Çanakkale oldu.

Böylece play out grubu oynanmadan düşen 3 takım da belirlenmiş oldu.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
 

O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 30 21 5 4 82 27 55 68
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 30 20 3 7 62 29 33 63
3. Miracle Değirmenlik SK 30 18 4 8 56 41 15 58
4. L. Gençler Birliği SK 30 17 6 7 43 30 13 57
5. Karşıyaka ASK 30 15 9 6 60 34 26 54
6. Esentepe KKSK 30 13 8 9 54 43 11 47
7. SFC Dörtyol SK 30 13 7 10 67 52 15 46
8. Düzkaya KOSK 30 11 9 10 42 41 1 42
9. Yeniboğaziçi DSK 30 10 11 9 42 39 3 41
10. Mormenekşe GBSK 30 9 12 9 31 39 -8 39
11. Maraş GSK 30 10 6 14 45 58 -13 36
12. Yalova SK 30 9 8 13 44 51 -7 35
13. İncirli SK 30 9 6 15 33 52 -19 33
14. Çanakkale TSK 30 3 5 22 45 83 -38 14
15. Görneç KSK 30 2 5 23 22 80 -58 11
16. Bostancı Bağcıl SK 0 0 0 0 0 0 0 0
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