İncirli, Çanakkale'yi BTM'ye uğurladı

AKSA 1.Lig'de küme düşen 3'üncü takım play outsuz belli oldu.

Bugün oynanan İncirli-Çanakkale maçının ardından İncirli'nin 1-0 galip gelmesiyle birlikte küme düşen 3'üncü takım Çanakkale oldu.

Böylece play out grubu oynanmadan düşen 3 takım da belirlenmiş oldu.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

