İncirli, Çanakkale'yi BTM'ye uğurladı

AKSA 1.Lig'de küme düşen 3'üncü takım play outsuz belli oldu.
Bugün oynanan İncirli-Çanakkale maçının ardından İncirli'nin 1-0 galip gelmesiyle birlikte küme düşen 3'üncü takım Çanakkale oldu.
Böylece play out grubu oynanmadan düşen 3 takım da belirlenmiş oldu.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|30
|21
|5
|4
|82
|27
|55
|68
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|30
|20
|3
|7
|62
|29
|33
|63
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|30
|18
|4
|8
|56
|41
|15
|58
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|30
|17
|6
|7
|43
|30
|13
|57
|5.
|Karşıyaka ASK
|30
|15
|9
|6
|60
|34
|26
|54
|6.
|Esentepe KKSK
|30
|13
|8
|9
|54
|43
|11
|47
|7.
|SFC Dörtyol SK
|30
|13
|7
|10
|67
|52
|15
|46
|8.
|Düzkaya KOSK
|30
|11
|9
|10
|42
|41
|1
|42
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|30
|10
|11
|9
|42
|39
|3
|41
|10.
|Mormenekşe GBSK
|30
|9
|12
|9
|31
|39
|-8
|39
|11.
|Maraş GSK
|30
|10
|6
|14
|45
|58
|-13
|36
|12.
|Yalova SK
|30
|9
|8
|13
|44
|51
|-7
|35
|13.
|İncirli SK
|30
|9
|6
|15
|33
|52
|-19
|33
|14.
|Çanakkale TSK
|30
|3
|5
|22
|45
|83
|-38
|14
|15.
|Görneç KSK
|30
|2
|5
|23
|22
|80
|-58
|11
|16.
|Bostancı Bağcıl SK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0